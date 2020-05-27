2020-05-27T17:32:30+03:00
Общество

В Самаре не будут повышать цены на аттракционы в парках и колесо обозрения

Об этом в эфире КП-Самара рассказал заместитель главы города Самара Владимир Василенко
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре не будут повышать цены на парковые аттракционыВ Самаре не будут повышать цены на парковые аттракционы
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Цены на билеты на парковые аттракционы в Самаре расти не будут даже после того, как парки откроют после самоизоляции для посещения жителями. Об этом в эфире радио КП-Самара рассказал первый заместитель главы города Самара Владимир Василенко.

- Это было бы безбашенным решением, повышать цены, ведь тогда и спроса не будет в такой ситуации как сейчас. Могу заверить, что будем работать в том же порядке, что и в прошлом году, - отметил Владимир Василенко.

Он отметил, что это касается и всех парковых аттракционов, и колеса обозрения - нового масштабного развлечения.

Также Владимир Василенко подчеркнул, что сейчас парки открыты, но здесь работают только ларьки с мороженым и кофе на вынос, все остальное пока закрыто. Также не работают фонтаны, но их готовы запустить в течении 3-4 часов, как только разрешение даст санитарный врач. Также быстро запустят аттракционы, которые пока не работают.

- Это центр притяжения детишек. Мы ничего пока не открываем, чтобы не способствовать скоплению людей и не вызвать всплеск заболеваемости, - рассказал Владимир Василенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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