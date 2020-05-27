В деле бывшего главы областного ГЖИ нашли "мертвые" души и фиктивные командировки

27 Май 2020 2020-05-27T17:50:23+03:00

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В Октябрьском районном суде начали оглашать обвинительное заключение по делу бывшего главы Государственной жилищной инспекции Самарской области (ГЖИ) Андрея Абриталина. Ему вменяют 48 эпизодов мошенничества, общий ущерб по которым превысил 7 млн рублей.

- Состоялось уже 2 заседания, на них оглашают обвинительное заключение, оно очень объемное, так что из 48 эпизодов пока успели огласить 6, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, Андрей Абриталин за время своей работы смог провернуть несколько масштабных афер: трудоустроить "мертвую душу", отправить ее на отдых, "прихватизировать" ее деньги, плюс самому отдохнуть "на славу" и получить деньги за командировки, которых на самом деле не было.

Аферу в 2018 году выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области. Изначально опера заинтересовались трудоустройством Владислава Потапова на должность специалиста первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ. На работу он был принят в 2015 году, зарплата ему перечислялась, специалиста даже отправляли в командировки. Вот только, как выяснили силовики, в реальности такого работника не существовало, а все деньги за него на протяжении 3 лет получал Андрей Абриталин и его заместитель Сергей Мельников, ущерб от их действий оценили в 4,5 млн рублей.

Но и это еще не все: по версии следствия, фиктивные командировки то и дело с 2014 по 2018 гг оформлялись и Абриталину, и Мельникову, где они были в этот момент на самом деле - большой вопрос. Есть основания предполагать, что отдыхали за границей, но так это или нет, достоверно будет установлено во время судебного следствия. Как бы то ни было, правоохранительные органы считаю, что бывшие руководители ГЖИ причинили региональному бюджету при помощи поддельных документов ущерб еще на 2,5 млн рублей.

Во время следствия Абриталин вину признавал, какова будет его позиция в суде - пока не ясно. На следующем заседании, которое состоится 4 июня, планируется продолжить оглашение объемистого обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU