В Самаре бывшего инспектора труда подозревают в том, что он "кошмарил" бизнес и брал взятки

27 Май 2020 2020-05-27T18:05:21+03:00

Следователи считают, что незаконные проверки инспектор проводил для того, чтобы коммерсанты платили ему деньги за спокойствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении него возбудили уже три уголовных дела

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В Самаре бывший сотрудник Государственной инспекции труда Самарской области стал фигурантам сразу трех уголовных дел.

- Одну из проверок в отношении него провели сотрудники прокуратуры Самарского района на основании обращения директора ООО "Пионер", - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областной прокуратуре.

Проверка показала: в ноябре прошлого года инспектор труда использовал свое служебное положение, чтобы организовать незаконную проверку в ООО "Пионер", а потом еще убеждал руководство в том, что в конторе нашли массу нарушений. Следствие предполагает, что таким образом он вымогал взятку.

На основании прокурорской проверки в отношении проштрафившегося инспектора труда возбудили уголовное дело по статье 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности". А после выяснилось, что некоторые проверки приносили ему реальную прибыль.

В итоге сейчас в региональном Следственном комитете расследуется уголовное дело, которое объединило в себе сразу 3 эпизода: кроме уже упомянутой статье 169, ему вменили еще и два факта получения взятки. О каких суммах идет речь, следствие пока не сообщает.

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ИСТОЧНИК KP.RU