2020-05-27T18:05:21+03:00
Общество

В Самаре бывшего инспектора труда подозревают в том, что он "кошмарил" бизнес и брал взятки

В отношении него возбудили уже три уголовных дела
Александра БУДАЕВА
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Следователи считают, что незаконные проверки инспектор проводил для того, чтобы коммерсанты платили ему деньги за спокойствиеСледователи считают, что незаконные проверки инспектор проводил для того, чтобы коммерсанты платили ему деньги за спокойствиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре бывший сотрудник Государственной инспекции труда Самарской области стал фигурантам сразу трех уголовных дел.

- Одну из проверок в отношении него провели сотрудники прокуратуры Самарского района на основании обращения директора ООО "Пионер", - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областной прокуратуре.

Проверка показала: в ноябре прошлого года инспектор труда использовал свое служебное положение, чтобы организовать незаконную проверку в ООО "Пионер", а потом еще убеждал руководство в том, что в конторе нашли массу нарушений. Следствие предполагает, что таким образом он вымогал взятку.

На основании прокурорской проверки в отношении проштрафившегося инспектора труда возбудили уголовное дело по статье 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности". А после выяснилось, что некоторые проверки приносили ему реальную прибыль.

В итоге сейчас в региональном Следственном комитете расследуется уголовное дело, которое объединило в себе сразу 3 эпизода: кроме уже упомянутой статье 169, ему вменили еще и два факта получения взятки. О каких суммах идет речь, следствие пока не сообщает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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