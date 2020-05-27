Самарские теплосети хотят отдать частному инвестору. Первый желающий уже есть

27 Май 2020 2020-05-27T18:09:03+03:00

Одна из компаний уже изъявила готовность взяться за их модернизацию, теперь городские власти ждут предложений от других участников рынка

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В Самаре могут передать в концессию частному инвестору часть городских котельных и теплосетей. На сайте горадминистрации опубликовано извещение о предложении о стороны ООО «Вега». Инвестор готов привести в порядок и обслуживать целый ряд городских котельных и теплосетей. Напомним, сейчас они изношены. Сейчас власти вывесили концессионное предложение компании на всеобщее обозрение – другие игроки рынка могут познакомиться с ним и представить свои варианты соглашения. А мэрия выберет из него наиболее привлекательный.

Для горожан в этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, концессионер обязуется за свой счет ремонтировать и содержать тепловое хозяйство. С другой – получает временное право владения сетями, что может привести к росту тарифов, правда, в разрешенных законом значениях.

Постановление самарской мэрии о передаче городских теплосетей в концессию было опубликовано еще в конце декабря. Частным инвесторам предложено заняться содержанием 58 котельных, реконструкцией и строительством теплосетей и теплотрасс, а также установкой тепловых узлов ввода на многоквартирные дома.

ООО «Вега» предложили властям план модернизации 12 котельных Промышленного, Кировского, Самарского и Куйбышевского районов, а также их теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU