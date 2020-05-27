2020-05-27T18:09:03+03:00
Общество

Самарские теплосети хотят отдать частному инвестору. Первый желающий уже есть

Одна из компаний уже изъявила готовность взяться за их модернизацию, теперь городские власти ждут предложений от других участников рынка
Ольга НОВИКОВА
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Многие теплосети в Самаре изношеныМногие теплосети в Самаре изношеныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре могут передать в концессию частному инвестору часть городских котельных и теплосетей. На сайте горадминистрации опубликовано извещение о предложении о стороны ООО «Вега». Инвестор готов привести в порядок и обслуживать целый ряд городских котельных и теплосетей. Напомним, сейчас они изношены. Сейчас власти вывесили концессионное предложение компании на всеобщее обозрение – другие игроки рынка могут познакомиться с ним и представить свои варианты соглашения. А мэрия выберет из него наиболее привлекательный.

Для горожан в этом есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, концессионер обязуется за свой счет ремонтировать и содержать тепловое хозяйство. С другой – получает временное право владения сетями, что может привести к росту тарифов, правда, в разрешенных законом значениях.

Постановление самарской мэрии о передаче городских теплосетей в концессию было опубликовано еще в конце декабря. Частным инвесторам предложено заняться содержанием 58 котельных, реконструкцией и строительством теплосетей и теплотрасс, а также установкой тепловых узлов ввода на многоквартирные дома.

ООО «Вега» предложили властям план модернизации 12 котельных Промышленного, Кировского, Самарского и Куйбышевского районов, а также их теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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