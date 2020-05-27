В Самаре заложили основу трех 32-этажных домов

27 Май 2020 2020-05-27T18:17:35+03:00

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Самарский блогер снял на видео стройплощадку, где уже начали возведение 32-этажных высоток. Жилой комплекс Космолет начали строить на площадке в районе улиц Советской Армии и Антонова Овсеенко. Эту территорию застройщику выделили как компенсационную за то, что он достроил дом неподалеку.

В компании-застройщике решили сразу удивить горожан высотками. Здесь в географическом центре города вырастут три дома по 32 этажа каждый.

Как уже писала КП-Самара, высотная застройка стала трендом строительного рынка в Самаре в последнее время. В планах появляется все больше небоскребов. С одной стороны, это хорошо - при равных затратах на участок появляется больше новых квартир. С другой - возникает проблема с парковками, решить которую пока не получается.

Строительство / ЖК Космолёт 32 этажа / город Самара / Russia.#александркарягин #самара #samara качественная полиграфия https://greencat.su/ инфо http://xn--j1acchbqk3j.xn--p1acf/ location 53 12'43.4"N 50 12'53.5"E Интересные факты о разных уголках нашей Земли. https://zen.yandex.ru/ourhistory моя почта rus.point@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU