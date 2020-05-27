В Самаре возбудили уголовное дело после жалоб автосервисов на МП "Жиллидер"

27 Май 2020 2020-05-27T18:23:10+03:00

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По материалам прокурорской проверки в Самаре возбудили уголовное дело в отношении сотрудников МП "Жиллидер". Основанием стали жалобы владельцев автосервисов на то, что с них незаконно требуют деньги.

- Должностные лица МП "Жиллидер" угрожали прекратить поставку электроэнергии, и владельцы автосервисов были вынуждены платить суммы, которые не были предусмотрены никакими договорами, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Самарской области.

Ситуация обострилась в декабре прошлого года, сначала предприниматели считали, что проще заплатить, но этой весной взбунтовались: дела идут так себе, а тут еще неизвестно за что плати!

В марте денег они не перечислили, после чего им сначала отключили электричество, а потом еще и расторгли с ними договоры в одностороннем порядке.

Кто виноват и усматривается ли во всем этом злой умысел, разбирались сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Самары. Материалы проверки прокуроры передали следователям, и те возбудили уголовное дело по ч.1 ст.169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

Кто отдавал приказы и в чей карман шли деньги, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. За ходом расследования внимательно следят прокуроры.

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ИСТОЧНИК KP.RU