Пять дворов благоустроят в Куйбышевском районе Самары

27 Май 2020 2020-05-27T19:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре уже к концу лета должны появитьс еще пять благоустроенных домов с различными усовершенствованиями в Куйбышевском районе. Их ремонтируют и отстраивают на деньги нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего же в Самаре в порядок приведут 50 дворовых территорий по всему городу.

В Куйбышевском районе благоустроят дворы по следующим адресам: ул. Бакинская, между дворами 5, 7 и 9, около дома 14 по Пугачевскому тракту, возле дома 108 по ул. Белорусская и на Бакинской между домами с 36 и 36а.

- Работу должны сдать 31 августа, это прописано в условиях контракта, но мы видим, что уже сегодня каждый из объектов находится в высокой степени готовности. возможно, по этому проекту мы приведем в порядок еще два двора, - отметил глава Куйбышевского района Алексей Коробков. В частности, двор около домов 36 и 36а по ул. Бакинской готов уже на 95%.

В разработке планов благоустройства дворов в Куйбышевском районе участвовали и сами жители, об этом сообщили в городской администрации. Они предложили свои усовершенствования и сейчас контролируют работы. В дворах появятся лавочки, урны, спортплощадки и игровые комплексы.

Кроме того, в Куйбышевском районе в рамках все того же нацпроекта благоустроят сквер Речников - здесь уже к осени появится новый фонтан, будет больше деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU