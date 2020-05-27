В Сызрани скорая с медиками в коронавирусных костюмах попала в аварию

27 Май 2020 2020-05-27T19:11:27+03:00

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В Сызрани в аварию попала машина скорой помощи - на регулируемом перекрестке она столкнулась с кроссовером "Ниссан Кашкай". В момент аварии внутри машины находились медики в защитных костюмах, в которых обычно бригада выезжает на вызов к больному с подозрением на коронавирус.

В машине скорой помощи в момент аварии находился и пациент, о его судьбе ничего не известно, сообщает КТВ Луч. Также по данным местных журналистов, которые уточнили все детали аварии, пострадавших в ДТП нет. Сначала речь шла о том, что травмы получил водитель скорой помощи, но пока информация не подтвердилась.

Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку, им предстоит выяснить, почему скорой со включенными проблесковыми маячками водитель иномарки решил не уступать дорогу. Конечно, это нарушение правил дорожного движения.

К месту ДТП подъехала и вторая карета скорой помощи, возможно, понадобилось переложить пациента, чтобы доставить его в больницу. Горожане надеются, что ДТП не будет иметь печальных последствий для больного. Конечно же, происшествие вызвало много обсуждений в соцсетях Сызрани, на фотографии попали и сами машины и медики, облаченные в защиту.

ИСТОЧНИК KP.RU