Самарской области отказали в пике коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T19:31:17+03:00

Люди все еще боятся. Но это ненадолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В российских регионах никакого пика коронавируса ждать не приходится. Об этом эпидемиолог, бывший главный санитарный врач Москва Николай Филатов рассказал в эфире на радио КП. Эксперт считает, что рост заболеваемости в Москве был обусловлен плотностью населения и другого подобного региона в России просто нет.

- Пик закончится в Москве. Он начался в Москве и закончится в Москве. Для капельных инфекций основная роль – скученность, плотность населения. Поэтому не надо говорить, что там будет какой-то всплеск. Ничего не будет, никакого всплеска., приводит сайт kp.ru слова эксперта.

Николай Филатов усомнился, что коронавирусная инфекция так страшна, как ее расписывают и отметил, что людям все равно придется выйти из дома. К тому же есть и другие вирусы, которые постоянно находятся в организме человека, например, это герпес - его тоже невозможно вылечить и прогнать из организма.

Также Николай Филатов предположил, что в июне вирус уйдет в спячку.

- Я думаю, что две летних недели мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку, и нам его даже найти будет трудно, - поделился он своим мнением.

ИСТОЧНИК KP.RU