Ветеринар честно рассказал, может ли кошка с коронавирусом заразить человека

27 Май 2020 2020-05-27T19:39:43+03:00

Вирус находится в организме кошки, но она не болеет Фото: REUTERS

Животное по уверениям экспертов не представляет никакой опасности для человека и не может его заразить

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Кошка, у которой ученые нашли коронавирус, станет биологическим тупиком для инфекции. Попав в организм животного вирус не может вернуться к человеку обратно. Об этом сайту kp.ru рассказал заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

- . Я призываю все организации, которые проводят научные исследования о заражении животных новым коронавирусом, давать информацию очень осторожно. Потому что обычный человек реагирует на такие сообщения очень болезненно, - поделился он своим мнением.

Ветеринарный врач считает, что ни в коем случае нельзя пугать людей, которые могут начать выкидывать животных или причинять им вред. Тем более нет ни одного исследования, которое бы показало возможность передачи вируса от кошки к человеку.

- На сегодняшний день исследователи говорят о том, что животное, у которого выявлен SARS-CoV-2, является биологическим тупиком, - уточнил Сергей Середа.

Он считает, что исследования проводить нужно но делиться их результатами нужно осторожно и перепроверяя их много раз. И рассказал, что сам не пойдет проверять свою кошку, хотя бы потому, что у животных этот вирус не дает никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU