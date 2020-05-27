Стало известно, успеют ли войска приготовиться к Параду Победы в Самаре

27 Май 2020 2020-05-27T19:49:00+03:00

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В Самаре 24 июня, как и в других городах страны, пройдет Парад Победы - 2020, посвященный юбилею со дня окончания Великой Отечественной войны. Провести торжественное шествие по площади Куйбышева 9 мая не удалось - в дело вмешался коронавирус. Но уже определена новая дата Парада Победы - и это 24 июня. Владимир Путин приказал начать подготовку к мероприятию

Но появились и сомнения - успеют ли подготовиться за месяц? Военный обозреватель сайта kp.ru Виктор Баранец узнал подробности о процессе подготовки и уверяет: никаких проблем не предвидится. Войска подготовку к главному событию года начали еще в феврале. За два месяца с лишним парадные расчеты натопали 600-700 километров. Такое не так-то легко забыть.

- За время двухмесячного перерыва войска вряд ли утратили парадные навыки. К тому же впереди – еще месяц тренировок. А в армии умеют быстро «восстанавливать строевую форму», - отметил полковник Баранец.

В Самаре участников Парада вернули в казармы, но они и в самом деле натренированы. Вся техника, которая должна участвовать в торжественном прохождении, тоже готова, ее раскидали по военным частям региона.

Так что 24 июня самарцы станут свидетелями великого события. Пока неизвестно, будут ли на трибунах ветераны - окончательное решение примут советы ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU