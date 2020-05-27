Главный санитарный врач России рассказала, когда отступит коронавирус

27 Май 2020 2020-05-27T20:02:20+03:00

Это может произойти уже в начале лета, но только при точном соблюдении всех рекомендаций

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Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала журналисту сайта kp.ru Александру Гамову о российских особенностях развития эпидемии коронавируса. Она отметила, что благодаря своевременно принятым решениям рост заболеваемости удалось остановить на допустимом уровне и врачам не пришлось делать моральный выбор, кого из пациентов класть под ИВЛ, а кого оставлять умирать.

- Прогнозы оправдались, распространение эпидемии идет на спад. Новых случаев заражения уже меньше, чем людей, выписывающихся после полного выздоровления, - приводит слова Анны Поповой сайт kp.ru.

Также она отметила, что к концу мая может еще вырасти смертность от коронавируса, так как пик смертей приходит на неделю позднее пика заболеваемости. По словам главного санитарного врача, в целом по России коэффициент заболеваемости сейчас равен 0,9,а где то даже 0,6 и 0,3 - это тот показатель, который позволит снимать ограничения. Открывается все больше новых коек для инфекционных больных, растет количество тестов. Снижать интенсивность тестирования не планируют, сейчас очень важно выявить всех бессимптомных больных, чтобы не допустить бесконтрольного распространения коронаавируса в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU