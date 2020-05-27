2020-05-27T23:11:02+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 28 мая 2020 года: 17 заболевших автовазовцев

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 28 мая 2020 года
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Медики просят пощадыМедики просят пощадыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Почти 700 заболевших, лидерские позиции в регионе, 17 зараженных на АВТОВАЗе - самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 28 мая 2020 года, которые стоит узнать прямо сейчас.

Около 700 человек заражены коронавирусом в Тольятти на 28 мая 2020 года. Город занимает второе место после Самары, отрыв по количеству заболевших совсем небольшой. Накануне, 27 мая, было достигнуто рекордное число заболевших коронавирусом - 135 человек. При этом 38 из них в Тольятти. Лишь пять нашли среди тех, кто контактировал с уже заболевшими. Остальные - это те, кто лечился от ОРВИ и пневмонии. Среди зараженных - 17 работников АВТОВАЗа.

Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, что в городе реально выросло число пневмоний по сравнению с предыдущим периодом. И если пневмония похожа на коронавирусную, такого пациента начинают лечить по утвержденному стандарту, не дожидаясь результатов анализов.

- Мы работаем без выходных, я еду на работу в воскресенье и вижу, как много нас. Как люди гуляют без масок, обнимаются... И для меня это боль. Мы очень устали. Нам хочется, чтобы все поскорее закончилось. Мы не хотим этих больших доплат, мы были бы рады, если бы у нас было меньше работы. Помогите себе и нам в этом, - обратился к горожанам Николай Ренц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Самары жесткими мерами научат держать социальную дистанцию
На самарские пляжи завезут песок уже на следующей неделе
Главный санитарный врач России рассказала, когда отступит коронавирус
Стало известно, успеют ли войска приготовиться к Параду Победы в Самаре
Ветеринар честно рассказал, может ли кошка с коронавирусом заразить человека
Самарской области отказали в пике коронавируса
В Сызрани скорая с медиками в коронавирусных костюмах попала в аварию
Пять дворов благоустроят в Куйбышевском районе Самары
В первую очередь путевки в лагеря получат дети самарских врачей
В Самаре возбудили уголовное дело после жалоб автосервисов на МП "Жиллидер"
В Самаре заложили основу трех 32-этажных домов
Самарские теплосети хотят отдать частному инвестору. Первый желающий уже есть
В Самаре бывшего инспектора труда подозревают в том, что он "кошмарил" бизнес и брал взятки
В деле бывшего главы областного ГЖИ нашли "мертвые" души и фиктивные командировки
В Самаре не будут повышать цены на аттракционы в парках и колесо обозрения
Необоснованные проверки и задержка денег: прокуроры рассказали, с какими проблемами столкнулся бизнес при коронавирусе
«Ждем решения правительства»: организаторы «Рока над Волгой» 2020 в Самаре рассказали о переносе фестиваля
Главврач из Тольятти рассказал, какой будет вторая волна коронавируса
В Самарской области по рисунку сельских школьников создадут Аллею ветеранов
В Самарской области из-за угрозы лесных пожаров объявили желтый уровень опасности
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
В Самаре бульвар на улице Ново-Садовой украсят яблонями, ивами и липами
В Самаре пока не будут распределять свободные места в детских садах
Проверку после пожара в частных домах под Самарой начала прокуратура
Билайн будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP