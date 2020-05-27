Коронавирус в Тольятти, последние новости на 28 мая 2020 года: 17 заболевших автовазовцев

27 Май 2020 2020-05-27T23:11:02+03:00

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Почти 700 заболевших, лидерские позиции в регионе, 17 зараженных на АВТОВАЗе - самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 28 мая 2020 года, которые стоит узнать прямо сейчас.

Около 700 человек заражены коронавирусом в Тольятти на 28 мая 2020 года. Город занимает второе место после Самары, отрыв по количеству заболевших совсем небольшой. Накануне, 27 мая, было достигнуто рекордное число заболевших коронавирусом - 135 человек. При этом 38 из них в Тольятти. Лишь пять нашли среди тех, кто контактировал с уже заболевшими. Остальные - это те, кто лечился от ОРВИ и пневмонии. Среди зараженных - 17 работников АВТОВАЗа.

Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, что в городе реально выросло число пневмоний по сравнению с предыдущим периодом. И если пневмония похожа на коронавирусную, такого пациента начинают лечить по утвержденному стандарту, не дожидаясь результатов анализов.

- Мы работаем без выходных, я еду на работу в воскресенье и вижу, как много нас. Как люди гуляют без масок, обнимаются... И для меня это боль. Мы очень устали. Нам хочется, чтобы все поскорее закончилось. Мы не хотим этих больших доплат, мы были бы рады, если бы у нас было меньше работы. Помогите себе и нам в этом, - обратился к горожанам Николай Ренц.

ИСТОЧНИК KP.RU