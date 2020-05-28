Дмитрий Азаров рассказал о поддержке отрасли торговли в Самарской области

28 Май 2020 2020-05-28T09:29:56+03:00

В области действуют как региональная, так и федеральная поддержка отрасли ФОТО: Правительство Самарской области

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с представителями отрасли торговли. Она проходила в режиме видеоконференции. Основной разговор пошел о работе предприятий, реализующих непродовольственные товары. Напомним, им некоторое время пришлось провести в режиме выходных дней из-за коронавирусной инфекции.

– Усилия правительства, а также муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь, – заявил Дмитрий Азаров.

Он отметил, что, несмотря на сложное положение, в котором оказалась отрасль, правительство приняло решение по смягчению установленных ограничений. В частности, организации, имеющие торговый зал не более 400 кв. м и отдельный уличный вход, получили возможность возобновить деятельность. Регулярно принимаются региональные меры поддержки, которые идут в дополнение к федеральным.

Отметим, что доля торговли в валовом региональном продукте региона составляет сегодня почти 10,5%. В структуре розничной торговли Самарской области примерно 53% приходятся на непродовольственные товары. В настоящее время для пострадавшей отрасли предусмотрена отсрочка по налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU