В Тольятти задержали 20-летнего парня, который ограбил мужчину на 25 тысяч рублей

28 Май 2020 2020-05-28T09:26:31+03:00

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Недавно на улице Карбышева в Комсомольском районе Тольятти было неспокойно. На место пришлось выезжать полицейским. Как выяснилось, там повздорили двое мужчин, после чего один отобрал у другого телефон, деньги и банковскую карту. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

– Правоохранители провели комплекс мер, направленных на установление личности подозреваемого. В результате в поле зрения оперативников попал 20-летний ранее судимый житель поселка Прибрежный. Он пояснил, что деньги потратил на себя, банковскую карту выкинул, а телефон продал за 500 рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел пытаются разыскать похищенное имущество. А на подозреваемого возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, парню может грозить до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU