В Самаре истории ветеранов расскажут в «Живых письмах» на радио «КП»
На радио «Комсомольская правда — Самара» 98,2 FM стартовал новый проект — «Живые письма». Это цикл программ, в основе которых истории о ветеранах Великой Отечественной войны. О своих родственниках, которые воевали в те страшные годы или трудились в тылу, рассказывают сотрудники «Газпром трансгаз Самара».
В каждой программе будут не только истории о боевом пути героя, но и воспоминания его близких о жизни до и после войны. Все они были рассказаны не в студии радио, а в домашней обстановке.
«Живые письма» будут выходить ежедневно в течение четырех недель. Новый выпуск программы слушайте на радио «КП-Самара» 98,2 FM сегодня, 28 мая, в 12:03. Отметим, что послушать все выпуски можно на сайтах www.kp.ru/radio и samara.kp.ru в разделе «Живые письма». Так, уже доступна история о легендарном летчике Борисе Падалко, которую рассказала его внучка.
ИСТОЧНИК KP.RU