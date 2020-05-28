2020-05-28T09:06:35+03:00
Общество

В Самаре истории ветеранов расскажут в «Живых письмах» на радио «КП»

Послушать новый выпуск программы можно будет уже сегодня, 28 мая, в 12:03
Илона МАЙСКАЯ
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Программа будет ежедневно выходить в течение четырех недельПрограмма будет ежедневно выходить в течение четырех недель
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На радио «Комсомольская правда — Самара» 98,2 FM стартовал новый проект — «Живые письма». Это цикл программ, в основе которых истории о ветеранах Великой Отечественной войны. О своих родственниках, которые воевали в те страшные годы или трудились в тылу, рассказывают сотрудники «Газпром трансгаз Самара».

В каждой программе будут не только истории о боевом пути героя, но и воспоминания его близких о жизни до и после войны. Все они были рассказаны не в студии радио, а в домашней обстановке.

«Живые письма» будут выходить ежедневно в течение четырех недель. Новый выпуск программы слушайте на радио «КП-Самара» 98,2 FM сегодня, 28 мая, в 12:03. Отметим, что послушать все выпуски можно на сайтах www.kp.ru/radio и samara.kp.ru в разделе «Живые письма». Так, уже доступна история о легендарном летчике Борисе Падалко, которую рассказала его внучка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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