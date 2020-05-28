2020-05-28T09:20:09+03:00
Общество

При содействии GR-центра ГК «АКОМ» тольяттинское предприятие получит заем ФРП

Группа компаний «АКОМ» отечественный лидер в области химических источников тока, который на протяжении всей своей деятельности демонстрирует пример построения эффективного бизнеса
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Одним из важнейших слагаемых успеха компании является активное использование инструментов господдержки. Своим богатым опытом группа компаний «АКОМ» готова поделиться с бизнес-сообществом через специально созданный GR-центр (Government Relations - деятельность специально уполномоченных сотрудников крупных коммерческих структур по ведению работы компании в политическом окружении), призванный оказывать содействие предприятиям в получении господдержки с наименьшими временными и материальными затратами: от формирования бизнес-плана до достижения его целевых значений и отчетности за полученные бюджетные средства.

Очередным примером такого плодотворного сотрудничества стало одобрение займа от Фонда развития промышленности (ФРП) для тольяттинского предприятия «Рулевые системы» по программе «Комплектующие изделия». Сумма займа составит 192 млн руб. при общей стоимости проекта 252,8 млн руб. Эти деньги будут вложены в производство реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе CMFB-LS.

Защита проекта перед Экспертным советом ФРП прошла успешно, в том числе благодаря компетенциям и профессионализму сотрудников GR-центра, разработавших финансовую модель и финансовый план проекта.

Данный проект имеет высокую социально-экономическую значимость для моногорода Тольятти и Самарской области, в том числе способствуют росту деловой активности и промышленного потенциала всей области.

Напомним, что в 2019 году еще два региональных предприятия заключили соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» при оказании содействия GR-центра ГК «АКОМ», что обеспечило им получение налоговых преференций и льгот.

GR-центр ГК «АКОМ» приглашает к сотрудничеству предприятия Самарской области! Наш опыт принесет успех вашему бизнесу и послужит развитию промышленности региона и всей страны.

Тел. (8482) 956-444 (1645), e-mail: desk@akom.ru

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