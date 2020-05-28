2020-05-28T09:20:34+03:00
Общество

В Самарской области организация решила не платить 480 тысяч рублей за поставленные товары

В дело пришлось включиться представителям исполнительной власти
Владислав КИРСАНОВ
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Фирма не торопилась платить за оказанные ей услуги ФОТО: УФССП по Самарской областиФирма не торопилась платить за оказанные ей услуги ФОТО: УФССП по Самарской области
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В Приволжском районе Самарской области одна из организация отказалась платить за поставленные товары. Таким образом, у фирмы образовалась задолженность перед другой компанией в размере 480 тысяч рублей.

– Несмотря на то, что должник знал о необходимости погасить сумму, он этого не сделал. Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 33,5 тысяч рублей, – сообщает УФССП по Самарской области.

Также выяснилось, что у организации есть в собственности автомобили и открытие расчетные счета. На транспорт был наложен арест, а деньги из банка были списаны. Это побудило компанию расстаться с долгами и погасить их полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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