В Самарской области организация решила не платить 480 тысяч рублей за поставленные товары
В Приволжском районе Самарской области одна из организация отказалась платить за поставленные товары. Таким образом, у фирмы образовалась задолженность перед другой компанией в размере 480 тысяч рублей.
– Несмотря на то, что должник знал о необходимости погасить сумму, он этого не сделал. Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 33,5 тысяч рублей, – сообщает УФССП по Самарской области.
Также выяснилось, что у организации есть в собственности автомобили и открытие расчетные счета. На транспорт был наложен арест, а деньги из банка были списаны. Это побудило компанию расстаться с долгами и погасить их полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU