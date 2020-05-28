2020-05-28T09:47:35+03:00
Общество

В Самару придет летняя жара

Уже в пятницу в регионе потеплеет до +28 градусов, хотя ветер по-прежнему будет немного прохладный
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцев ждет печальное начало летаСамарцев ждет печальное начало летаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самару уже совсем скоро придет летняя жара. В пятницу в столице региона потеплеет до +28 градусов, правда ветер по-прежнему будет дуть северо-восточный, прохладный. Он будет не сильным, всего 6-11 метров в секунду.

Ночью температура также повысится до +8 + 13 градусов, сообщают в Приволжском УГМС. Тепло в регион приносят южные потоки с Каспийского моря. Циклон прошел мимо, так что осадки теперь маловероятны.

Жарко будет и в субботу, с тепла начнется июнь. В такую погоду самарцам все сложнее соблюдать самоизоляцию в условиях угрозы распространения коронавируса, но власти очень просят хотя бы гулять по 2-3 человека и не собираться большими компаниями. Это очень важно для того, чтобы защитить себя и близких и не добавлять чрезмерное количество работы врачам.

Первый заместитель мэра Самары Владимир Василенко рассказал, когда в городе откроют пляжи и заработают фонтаны

00:00
00:00

Напомним, что 2340 человек уже заразились коронавирусом в Самарской области аз все время, в среду была вспышка заболеваемости - заразились более 130 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области от коронавируса скончался еще один человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 28 мая 2020 года: подтвердились 97 случаев
Областной суд отказался рассматривать жалобу матери двоих детей, которую оштрафовали за комментарий о коронавирусе
В Самарской области преступная группа расплачивалась фальшивыми 5-тысячными купюрами
В Самару придет летняя жара
Самарский аэропорт Курумоч объявил о готовности работать в летний период
В Самарской области организация решила не платить 480 тысяч рублей за поставленные товары
При содействии GR-центра ГК «АКОМ» тольяттинское предприятие получит заем ФРП
Стало известно, когда и в каком формате пройдет Грушинский фестиваль в 2020 году
В Самаре истории ветеранов расскажут в «Живых письмах» на радио «КП»
В Тольятти задержали 20-летнего парня, который ограбил мужчину на 25 тысяч рублей
Дмитрий Азаров рассказал о поддержке отрасли торговли в Самарской области
«Мы очень устали, помогите нам»: главврач из Тольятти попросил горожан надеть маски и отойти друг от друга
В Самаре уже 829 человек победили коронавирус
Жителей Самары жесткими мерами научат держать социальную дистанцию
На самарские пляжи завезут песок уже на следующей неделе
Главный санитарный врач России рассказала, когда отступит коронавирус
Стало известно, успеют ли войска приготовиться к Параду Победы в Самаре
Ветеринар честно рассказал, может ли кошка с коронавирусом заразить человека