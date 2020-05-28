В Самару придет летняя жара

28 Май 2020 2020-05-28T09:47:35+03:00

Уже в пятницу в регионе потеплеет до +28 градусов, хотя ветер по-прежнему будет немного прохладный

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В Самару уже совсем скоро придет летняя жара. В пятницу в столице региона потеплеет до +28 градусов, правда ветер по-прежнему будет дуть северо-восточный, прохладный. Он будет не сильным, всего 6-11 метров в секунду.

Ночью температура также повысится до +8 + 13 градусов, сообщают в Приволжском УГМС. Тепло в регион приносят южные потоки с Каспийского моря. Циклон прошел мимо, так что осадки теперь маловероятны.

Жарко будет и в субботу, с тепла начнется июнь. В такую погоду самарцам все сложнее соблюдать самоизоляцию в условиях угрозы распространения коронавируса, но власти очень просят хотя бы гулять по 2-3 человека и не собираться большими компаниями. Это очень важно для того, чтобы защитить себя и близких и не добавлять чрезмерное количество работы врачам.

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Напомним, что 2340 человек уже заразились коронавирусом в Самарской области аз все время, в среду была вспышка заболеваемости - заразились более 130 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU