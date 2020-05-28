В Самару придет летняя жара
В Самару уже совсем скоро придет летняя жара. В пятницу в столице региона потеплеет до +28 градусов, правда ветер по-прежнему будет дуть северо-восточный, прохладный. Он будет не сильным, всего 6-11 метров в секунду.
Ночью температура также повысится до +8 + 13 градусов, сообщают в Приволжском УГМС. Тепло в регион приносят южные потоки с Каспийского моря. Циклон прошел мимо, так что осадки теперь маловероятны.
Жарко будет и в субботу, с тепла начнется июнь. В такую погоду самарцам все сложнее соблюдать самоизоляцию в условиях угрозы распространения коронавируса, но власти очень просят хотя бы гулять по 2-3 человека и не собираться большими компаниями. Это очень важно для того, чтобы защитить себя и близких и не добавлять чрезмерное количество работы врачам.
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Напомним, что 2340 человек уже заразились коронавирусом в Самарской области аз все время, в среду была вспышка заболеваемости - заразились более 130 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU