2020-05-28T10:17:21+03:00
Общество

В Самарской области преступная группа расплачивалась фальшивыми 5-тысячными купюрами

Им удалось сбыть более 60 поддельных банковских билетов в пяти регионах страны
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь этим делом будет заниматься судТеперь этим делом будет заниматься судФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области завершили предварительное расследование в отношении восьми человек, которые организовали преступную группу. Их подозревают в хранении, перевозке и сбыте поддельных денежных купюр.

– По версии следствия, мужчины незаконно сбыли более 60 поддельных банковских билетов номиналом 5 тысяч рублей. Они расплачивались фальшивками в магазинах и аптеках на территории Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей, а также в республике Татарстан, – говорится в сообщении областного главка.

Правоохранительные органы 63-го региона совместно с коллегами из Оренбургской области смогли задержать подозреваемых. Возбуждено 16 уголовных дел, которые объединили в одно производство. В настоящее время дело направлено в Красноглинский суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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