Областной суд отказался рассматривать жалобу матери двоих детей, которую оштрафовали за комментарий о коронавирусе

28 Май 2020 2020-05-28T10:29:18+03:00

Свое решение судьи объяснили тем, что документы из Тольятти им поступили в электронном виде

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Жительница Тольятти Яна П. пыталась оспорить штраф в 15 тысяч рублей за комментарий о коронавирусе - в апреле ее признали виновной в распространении недостоверной информации. Но Самарский областной суд отказывался пересматривать ее дело по формальным основаниям.

Напомним, в марте мать двоих детей в парикмахерской услышала о том, что буквально вчера в городе от COVID-19 умер ребенок, этими сведениями она поделилась в соцсетях. Женщина просто написала комментарий под одним из постов, где упомянула о том, что власти скрывают правду, а от заразы уже умирают дети. Ее публикацией заинтересовались полицейские, и вскоре женщину отправили под суд за совершение административного правонарушения.

Районный суд признал ее виновной в распространении недостоверной информации в интернете и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Это решение женщина попыталась обжаловать в Самарском областном суде. Но в ее деле никто даже не попытался разобраться по существу.

- Жалоба Яны П. была направлена по электронной почте, такой порядок подачи жалоб на не вступившие в законную силу постановления нормами закона не предусмотрен, - заявили в Самарском областном суде.

Судьи посчитали, что электронная почта создает неустранимые препятствия для рассмотрения дела по существу, поэтому жалобу возвратили заявительнице.

У женщины было 10 дней на то, чтобы исправить ситуацию, но она либо не успела этого сделать, либо просто махнула рукой на все это. Как бы то ни было, вчера областная полиция сообщила о том, что судебное решение о штрафе вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU