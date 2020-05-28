В Самаре на ул. Стара-Загора забил горячий фонтан

28 Май 2020 2020-05-28T13:23:11+03:00

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Сезон горячих фонтанов в Самаре открыт. На улице Стара-Загора первый в этом году прорыв на теплосетях в Самаре в сезон испытаний тепловых сетей. Так бывает каждый год, когда энергетики начинают проверять трубы на прочность, подавая воду под повышенным давлением. Самарцы сообщают, что фонтан бьёт размером с многоэтажный дом.

Пока стало известно, что трубу прорвало на перекрестке улиц Ново-Вокзальная - Стара-Загора. Сотрудники теплоэнергетической компании уже на месте и ведут восстановительные работы.

- С 25 мая по 7 июня 2020 года в Кировском, Промышленном и Советском районах областной столицы проходят гидравлические испытания тепловых сетей. В частности, сегодня, 28 мая, был обнаружен такой участок рядом с домом №159 по ул.Стара-Загора. Энергетики выставили ограждения, приступили к устранению дефекта на трубопроводе, - объяснили в Т Плюс.

Пока неизвестно пострадали ли машины или люди, которые находились рядом с местом прорыва, пока что на видео заметно, что фонтан получился не только высокий, но и очень широкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/781755" frameborder="0"></iframe> Горячий фонтан бьет в Самаре на ул Стара-Загора.

ИСТОЧНИК KP.RU