2020-05-28T13:23:11+03:00
Общество

В Самаре на ул. Стара-Загора забил горячий фонтан

Столб воды забил из подземной трубы на десятки метров
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Забил фонтан посреди СамарыЗабил фонтан посреди СамарыФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Сезон горячих фонтанов в Самаре открыт. На улице Стара-Загора первый в этом году прорыв на теплосетях в Самаре в сезон испытаний тепловых сетей. Так бывает каждый год, когда энергетики начинают проверять трубы на прочность, подавая воду под повышенным давлением. Самарцы сообщают, что фонтан бьёт размером с многоэтажный дом.

Пока стало известно, что трубу прорвало на перекрестке улиц Ново-Вокзальная - Стара-Загора. Сотрудники теплоэнергетической компании уже на месте и ведут восстановительные работы.

- С 25 мая по 7 июня 2020 года в Кировском, Промышленном и Советском районах областной столицы проходят гидравлические испытания тепловых сетей. В частности, сегодня, 28 мая, был обнаружен такой участок рядом с домом №159 по ул.Стара-Загора. Энергетики выставили ограждения, приступили к устранению дефекта на трубопроводе, - объяснили в Т Плюс.

Пока неизвестно пострадали ли машины или люди, которые находились рядом с местом прорыва, пока что на видео заметно, что фонтан получился не только высокий, но и очень широкий.

Горячий фонтан бьет в Самаре на ул Стара-Загора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть футболистов «Крыльев Советов» продлили контракты с клубом
В Сызрани выявлена вспышка заболевания коронавирусом
Стали известны даты ВолгаФеста 2020 в Самаре
В Самаре на ул. Стара-Загора забил горячий фонтан
Александр Анюков завершил выступление в «Крыльях Советов»
В Самарской области за сутки сделали почти 5 тысяч тестов на коронавирус
В Самарской области легковушка сбила несовершеннолетнюю девочку на велосипеде
Реконструкцию площадки у озера Ладное в Кинеле планируют завершить к концу лета
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 97 человек в Самарской области
Жертвой коронавируса в Самарской области стала 31-летняя девушка
В Самарской области от коронавируса скончался еще один человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 28 мая 2020 года: подтвердились 97 случаев
Областной суд отказался рассматривать жалобу матери двоих детей, которую оштрафовали за комментарий о коронавирусе
В Самарской области преступная группа расплачивалась фальшивыми 5-тысячными купюрами
В Самару придет летняя жара
Самарский аэропорт Курумоч объявил о готовности работать в летний период
В Самарской области организация решила не платить 480 тысяч рублей за поставленные товары
При содействии GR-центра ГК «АКОМ» тольяттинское предприятие получит заем ФРП
Стало известно, когда и в каком формате пройдет Грушинский фестиваль в 2020 году
В Самаре истории ветеранов расскажут в «Живых письмах» на радио «КП»
В Тольятти задержали 20-летнего парня, который ограбил мужчину на 25 тысяч рублей
Дмитрий Азаров рассказал о поддержке отрасли торговли в Самарской области
«Мы очень устали, помогите нам»: главврач из Тольятти попросил горожан надеть маски и отойти друг от друга
В Самаре уже 829 человек победили коронавирус
Жителей Самары жесткими мерами научат держать социальную дистанцию
На самарские пляжи завезут песок уже на следующей неделе
Главный санитарный врач России рассказала, когда отступит коронавирус
Стало известно, успеют ли войска приготовиться к Параду Победы в Самаре
Ветеринар честно рассказал, может ли кошка с коронавирусом заразить человека