Шесть футболистов «Крыльев Советов» продлили контракты с клубом

28 Май 2020 2020-05-28T13:45:13+03:00

Они будут выступать до конца текущего сезона

Изменить размер текста: A A

Руководство «Крыльев Советов» объявило о продлении контрактов с шестью футболистами. Речь идет о трех игроках, чье соглашение истекало в конце мая текущего года, а также о трех арендованных спортсменах.

– Голкипер Сергей Рыжиков, защитник Никита Чичерин и полузащитник Александр Гацкан подписали новые соглашения до конца сезона. Арендные соглашения полузащитников Артема Тимофеева, Максима Глушенкова («Спартак») и Антона Терехова («Динамо») продлены на этот же срок, – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

КС находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Ранее стало известно, что полузащитник Срджан Мияйлович покидает команду, а защитник Александр Анюков завершает карьеру игрока и приступает к тренерской деятельности. Первым матчем после возобновления РПЛ для самарцев станет игра против грозненского «Ахмата».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Анюков завершил выступление в «Крыльях Советов»

Футболист вернется в Санкт-Петербург, где продолжит тренерскую деятельность (подробности)

Срджан Мияйлович покинет «Крылья Советов»

Клуб не стал продлевать контракт с сербским полузащитником (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU