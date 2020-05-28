2020-05-28T15:33:24+03:00
Спорт

В «Крыльях Советов» заявили, что у них есть возможность разместить болельщиков на трибунах с учетом соцдистанции

В клубе считают, что возобновлять сезон надо со зрителями, но будут действовать так, как скажут в РФС
Ольга АФАНАСЬЕВАДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Возобновление сезона Российской премьер-лиги предварительно назначено на 21 июня.Возобновление сезона Российской премьер-лиги предварительно назначено на 21 июня.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал корреспонденту «КП-Самара» возможное отсутствие болельщиков на стадионах во время оставшейся части сезона РПЛ. Он считает, что люди должны быть на трибунах и что в клубе могут разместить болельщиков так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

- Лично я согласен с тем, что фанаты на трибунах нужны, а играть на пустом стадионе не очень хорошо. У нас есть возможность разместить людей на трибунах с учетом социальной дистанции. Мы с радостью так и сделаем, если разрешат в РФС, потому что болельщики очень важны для нашего клуба. Но мы будем действовать так, как скажут в Российском футбольном союзе, - сказал Фетисов.

Напомним, возобновление сезона Российской премьер-лиги предварительно назначено на 21 июня. Пока футбольные чиновники склоняются к тому, чтобы матчи проходили при пустых трибунах, однако окончательное решение будет за правительством России и Роспотребнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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