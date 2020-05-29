2020-05-29T08:20:28+03:00
Общество

В Самарской области 25-летний парень пробрался в подъезд и украл велосипед

Владельцев двухколесного транспорта просят быть внимательнее
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит до пяти лет тюрьмыЗадержанному грозит до пяти лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Жигулевске произошла кража в одном из подъездов дома на улице Гоголя. Неизвестный проник внутрь и украл велосипед. Правоохранители провели комплекс мер, в том числе составили ориентировку на пропавший транспорт.

– Уже на следующий день полицейские заметили молодого человека на похожем велосипеде. Парня задержали. В отделении выяснилось, что 25-летний местный житель ранее привлекался за аналогичные преступления, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек сознался в преступлении, а также сообщил, что планировал продать велосипед. Имущество удалось вернуть законному владельцу. А задержанному грозит очередной тюремный срок за кражу. Максимальное наказание подразумевает 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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