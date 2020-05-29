На Самарскую область снова надвигается гроза

29 Май 2020 2020-05-29T08:44:53+03:00

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Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области на грядущих выходных. Так, завтра, 30 мая, в губернии будет жаркая погода без осадков. Столбик термометра будет достигать 31 градуса.

– В воскресенье ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Порывистый северо-западные ветер будет достигать скорости 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет 19 градусов тепла, а днем – 23 °C, – сообщают синоптики.

Отмечается, что 31 мая на юго-востоке региона будет до +28. Жителей Самарской области просят быть внимательными и осторожными при грозе и порывистом ветре. Ранее корреспондентам «Комсомольской правды-Самара» удалось запечатлеть фантастические кадры грозы в Самаре. Посмотреть фото и видео можно в нашем материале.

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Делимся пугающе красивыми фотографиями и видео первой грозы в Самаре в мае 2020 года. Запечатлели удивительные кадры для вас (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU