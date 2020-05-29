2020-05-29T08:44:53+03:00
Общество

На Самарскую область снова надвигается гроза

Также на регион обрушится порывистый ветер
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Жителей Самарской области ждет еще одна грозаЖителей Самарской области ждет еще одна грозаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Приволжское УГМС рассказало, какую погоду ждать жителям Самарской области на грядущих выходных. Так, завтра, 30 мая, в губернии будет жаркая погода без осадков. Столбик термометра будет достигать 31 градуса.

– В воскресенье ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Порывистый северо-западные ветер будет достигать скорости 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет 19 градусов тепла, а днем – 23 °C, – сообщают синоптики.

Отмечается, что 31 мая на юго-востоке региона будет до +28. Жителей Самарской области просят быть внимательными и осторожными при грозе и порывистом ветре. Ранее корреспондентам «Комсомольской правды-Самара» удалось запечатлеть фантастические кадры грозы в Самаре. Посмотреть фото и видео можно в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будто война инопланетян: ошеломляюще красивые и пугающие фото первой грозы в Самаре в 2020 году

Делимся пугающе красивыми фотографиями и видео первой грозы в Самаре в мае 2020 года. Запечатлели удивительные кадры для вас (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тройная победа»: команда студенческого клуба «Патриот» СамГУПС завершила учебный год с успехом
В Самаре уже вырыли котлован под школу на 5-ой Просеке
В Самарской области от коронавируса умерли еще два человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 29 мая 2020 года: подтвердились 48 случаев
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области поздравил Самарскую сетевую компанию с юбилеем
В Самаре «Веста» залетела под грузовик
Самарцам расскажут, как избежать ЧП с детьми на летних каникулах
В Самарской области введен полный запрет на посещение лесов
В Южном городе разберутся с нарушителями самоизоляции
Сегодня на радио «КП-Самара» расскажут в «Живых письмах» историю еще одного героя войны
В Самаре Парад Победы 24 июня хотят провести со зрителями
Число клиентов в офисах ВТБ выросло на 20%
На Самарскую область снова надвигается гроза
В Самарской области 25-летний парень пробрался в подъезд и украл велосипед
В Самаре улицу Солнечную перекроют на два месяца
В Самаре возбудили новые уголовные дела на чиновников, «крышевавших» автомойки
В Тольятти «Луи Нежный» получил условный срок за распространение порнографии
В Самаре могут открыться ярмарки непродовольственных товаров
В Самарской области пересмотрят тарифы для студентов, которые живут в вузовских общежитиях
Самарские тарифы на вывоз мусора признаны законными и обоснованными
Из-за коронавируса в Сызрани закроют парки и стадионы, в ТЦ будут проверять наличие масок
В Хворостянском районе 14 человек задержаны во время прокладки отвода для слива нефти
В Самарской области с июня запустят летние онлайн-лагеря для школьников
Стало известно, сколько взрослых и детей поправились после коронавируса