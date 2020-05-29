В Самаре Парад Победы 24 июня хотят провести со зрителями
В России уже начали готовиться к проведению Парада Победы 24 июня. Именно на эту дату праздник перенес глава государства Владимир Путин. Самарская область не станет исключением - подготовка к масштабному событию уже началась.
- В Самарской области парад будет обязательно. Мы уже этот вопрос обсудили с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным. Все приказы он отдал, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
Пока не известно, пустят ли зрителей на трибуны Парада Победы 2020, но власти намерены все сделать для этого. По крайней мере, трибуны будут смонтированы, и при малейшей возможности зрителей пустят на площадь.
- Все зависит от того, как быстро мы будем выходить из режима ограничений, связанных с пандемией. Мы будем готовить трибуны, мы будем во всеоружии к параду, - подчеркнул глава региона.
Уже на следующей неделе пройдет заседание оргкомитета «Победа». Именно тогда проверят все даты, поставят задачи в список и начнут подготовку к торжественному маршу. Напомним, что в 2020 году Парад Победы перенесли из-за пандемии коронавируса. Все праздничные события 9 Мая были виртуальными.
ИСТОЧНИК KP.RU