В Самаре Парад Победы 24 июня хотят провести со зрителями

29 Май 2020 2020-05-29T10:55:30+03:00

Будут ли ветераны сегодня на празднике? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К репетициям Парада Победы, который перенесли на июнь, в Самаре уже приступили

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В России уже начали готовиться к проведению Парада Победы 24 июня. Именно на эту дату праздник перенес глава государства Владимир Путин. Самарская область не станет исключением - подготовка к масштабному событию уже началась.

- В Самарской области парад будет обязательно. Мы уже этот вопрос обсудили с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным. Все приказы он отдал, - рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Пока не известно, пустят ли зрителей на трибуны Парада Победы 2020, но власти намерены все сделать для этого. По крайней мере, трибуны будут смонтированы, и при малейшей возможности зрителей пустят на площадь.

- Все зависит от того, как быстро мы будем выходить из режима ограничений, связанных с пандемией. Мы будем готовить трибуны, мы будем во всеоружии к параду, - подчеркнул глава региона.

Уже на следующей неделе пройдет заседание оргкомитета «Победа». Именно тогда проверят все даты, поставят задачи в список и начнут подготовку к торжественному маршу. Напомним, что в 2020 году Парад Победы перенесли из-за пандемии коронавируса. Все праздничные события 9 Мая были виртуальными.

ИСТОЧНИК KP.RU