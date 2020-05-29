2020-05-29T09:06:51+03:00
Общество

Сегодня на радио «КП-Самара» расскажут в «Живых письмах» историю еще одного героя войны

Выпуск про бесстрашного ветерана можно будет послушать на 98,2 FM в 12:33
Илона МАЙСКАЯ
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В программе "Живые письма" самарцы рассказывают истории о своих родственниках-участниках войныВ программе "Живые письма" самарцы рассказывают истории о своих родственниках-участниках войны
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На радио «Комсомольская правда — Самара» 98,2 FM продолжает выходить цикл программ «Живые письма». В их основе — рассказы сотрудников компании «Газпром трансгаз Самара» о своих родственниках, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны или ковали победу в тылу.

Сегодня, 29 мая, в 12:33 выйдет в эфир новая программа. Она будет посвящена Василию Казакову. В годы войны он совершил несколько подвигов, за что был награжден почетными медалями и орденами. Сейчас вся память о нем — в наградных листах.

Напомним, что совместный проект «КП-Самара» и первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз» будет выходить ежедневно в течение четырех недель. Те, кто не застанет эфир или захочет вновь его послушать, могут сделать это, зайдя на сайт samara.kp.ru/radio в раздел «Живые письма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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