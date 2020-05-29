2020-05-29T09:43:58+03:00
Общество

В Самарской области введен полный запрет на посещение лесов

Это связано с высокой пожарной опасностью
Владислав КИРСАНОВ
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На выходных температура воздуха поднимется до 31 градусаНа выходных температура воздуха поднимется до 31 градусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Представители МЧС России по Самарской области рассказали, что с сегодняшнего дня, 29 мая, до конца грядущих выходных в регионе будет введен запрет на посещение лесов.

– Решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой в губернии. Просим жителей региона быть внимательными и осторожными! – говорится в сообщении.

Отметим, на выходных в Самарской области будет жарко – до 31 градуса днем и 19 градусов ночью. Однако в воскресенье, 31 мая, на губернию снова обрушится гроза, пройдут кратковременные дожди. Стоит отметить, что пожарной опасности в лесах будет способствовать порывистый ветер, чья скорость будет достигать 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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