Самарцам расскажут, как избежать ЧП с детьми на летних каникулах
Сегодня, 29 мая, в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара» пройдет онлайн-конференция на тему: «Детям – безопасное лето!»
У многих школьников уже начались каникулы, а это значит, что впереди у них три беззаботных месяца, когда они могут побегать, попрыгать и порезвиться. Это, конечно, при условии, если период самоизоляции скоро завершится. По статистике врачей и сотрудников ГИБДД, именно в эти три летних месяца чаще всего происходят несчастные случаи с подростками. Как избежать возможных ЧП и какие правила стоит вспомнить детям и их родителям, расскажут наши эксперты:
- начальник пропаганды БДД Госавтоинспекции Самарской области Ольга Блохина;
- начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Алла Нечесова;
- врач-травматолог-ортопед ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» Федор Баранов;
- руководитель группы охраны труда Управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Елена Куликова.
Онлайн-конференция начнется в 12:00. Посмотреть трансляцию и задать свои вопросы в чате можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU