В Самаре «Веста» залетела под грузовик

29 Май 2020 2020-05-29T10:11:57+03:00

За рулем легковушки была женщина – она пострадала

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Вчера, 28 мая, в Самаре произошло ДТП. На улице Ставропольской 37-летняя женщина за рулем «Весты» слишком быстро сблизилась с двигающимся впереди «ГАЗом», в результате чего врезалась в заднюю часть грузовика.

– В результате происшествия пострадала женщина-водитель. Ей потребовалась срочная помощь медиков. Она была госпитализирована в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU