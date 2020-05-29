В Самаре «Веста» залетела под грузовик
Вчера, 28 мая, в Самаре произошло ДТП. На улице Ставропольской 37-летняя женщина за рулем «Весты» слишком быстро сблизилась с двигающимся впереди «ГАЗом», в результате чего врезалась в заднюю часть грузовика.
– В результате происшествия пострадала женщина-водитель. Ей потребовалась срочная помощь медиков. Она была госпитализирована в ближайшую больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU