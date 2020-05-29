2020-05-29T14:41:18+03:00
Общество

Самарская область стала единственным регионом, где "обнулили" коммуналку

Льготы доступны для малоимущих семей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области платежи за коммуналку обнулили для малоимущих семей. Платежи по ЖКУ компенсируют ряду семей за апрель. Такое решение Дмитрий Азаров озвучил еще 17 мая на заседании оперативного штаба, а теперь глава региона уточнил, что на данный момент наш регион единственный, где решили оказать такую беспрецедентную поддержку жителям.

Такая субсидия доступна семьям, в которых расходы на ЖКУ составляют более 22% от совокупных доходов семьи. Таким образом фактически платежи для малоимущих семей обнулили.

Также известно, что подобной мерой поддержки смогли воспользоваться более 34 тысяч семей Самарской области. А в бюджете на эти цели зарезервировали более 52 млн рублей. Получат деньги те, кому они полагаются, до 31 мая 2020 года. При этом отдельно заявку на субсидию подавать не нужно, минсоцдем соберет существующие сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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