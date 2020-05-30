2020-05-30T10:14:19+03:00
Общество

В Тольятти раскрыли предприятия-фантомы по производству сливочного масла

Подозрения вызвали пропорции при изготовлении продукции
Вера ЦЫГАНКОВА
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Качество масла из Тольятти тоже вызвало вопросы Фото: Архив "КП"Качество масла из Тольятти тоже вызвало вопросы Фото: Архив "КП"
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В Сотрудниками управления Россельхознадзора по Самарской области выявили несколько фантомных площадок по производству сливочного масла. Одна их них оказалась связана с компанией «Призма».

Изначально внимание надзорного ведомства привлекли несостыковки в объемах сырья и производимого товара. Вего из 100 тонн сухого молока организация выработала 100 тонн сливочного масла: 50 тонн масла ТМ «Крестьянское – 72%» и 50 тонн масла ТМ «Традиционное – 82%». Вместе с тем, на производство 1 кг сливочного масла требуется в среднем 20 - 25 кг молока или 3 кг сухого молока.

Затем инспекторы Россельхознадзора выявили еще несколько подозрительных фактов производства и вышли на фантомные площадки, где якобы эта продукция извготавливается.

Получателями сливочного масла от «Призмы» были две организации- «Альянс» и та же «Призма», только с зарегистрированной производственной площадкой уже по другому адресу в Тольятти — на улице Кооперавтивно и ул. Свердлова.

Однако никаких производств там обнаружено не было.

По улице Кооперативной находится частный деревянный дом, а по улице Свердлова - Торговый Центр «Океан». То есть, эти адреса являются «фантомными» площадками. Также как и адрес ООО «Альянс» на бульваре 50 лет Октября, - сообщили в Россельхознадзоре по Самарской области.

Предприятия-фантомы исключены из реестра. Все материалы, связанные деятельностью этих компаний, переданы в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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