2020-05-31T17:10:16+03:00
Общество

На Стромиловском шоссе водитель легковушки на огромной скорости врезался в бордюр и погиб

ДТП произошло на кольцевой развязке
Ольга НОВИКОВА
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Мужчина погиб на месте. Фото: ПСС Самарской областиМужчина погиб на месте. Фото: ПСС Самарской области
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На Стромиловском шоссе, на трассе Самара-Энгельс-Волгоград произошло ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась 31 мая около двух часов дня, на кольцевой развязке около села Подстепки. Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением на большой скорости, и буквально влетел в бордюрный камень стелы "Самара", после чего машина улетела в кювет.

К сожалению, шансов выжить в жуткой аварии у мужчины не было. От полученных травм он скончался на месте. Чтобы извлечь тело погибшего из салона авто, потребовалась помощь спасателей, они передали тело правоохранителям в 14.15.

- Сейчас проводится проверка, мы выясняет все обстоятельства и подробности случившегося, - объяснили правоохранители.

Перекрывать или ограничивать движение по трассе из-за ДТП не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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