2020-05-31T18:43:17+03:00
Общество

Стало известно, сколько пассажиров проверили тепловизорами в аэропорту Курумоч за месяц

Всех, кто прибывал из неблагополучных по коронавирусу стран, пропускали через двойной тепловизионный контроль
Ольга НОВИКОВА
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Всех пассажиров проверили тепловизоромВсех пассажиров проверили тепловизоромФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области озвучили данные статистики и рассказали, сколько пассажиров самолетов проверили тепловизорами в аэропорту «Курумоч» с начала мая. Как выяснилось, за это время было проверено 233 рейса, прибывших в Самару, а проверку с помощью тепловизоров прошли 41758 пассажиров.

- Все прибывающие в аэропорт «Курумоч» авиарейсы международного сообщения обязательно проходят санитарно-карантинный контроль, - объяснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что этот контроль двойной: температуру прибывающим в аэропорт пассажирам измеряют сначала с помощью переносного, а потом и стационарного тепловизора.

- Алгоритм действий медперсонала на случай подозрения на коронавирус отработан, - заверили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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