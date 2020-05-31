2020-05-31T20:47:16+03:00
Общество

В Сызрани майор-пограничник потерял медаль в школьном дворе

Семья очень переживает из-за потери и просит откликнуться тех, кто забрал чужую награду
Ольга НОВИКОВА
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Медаль положили на железную перекладину в школьном дворе, но кто-то забрал ее оттуда. Фото: соцсетиМедаль положили на железную перекладину в школьном дворе, но кто-то забрал ее оттуда. Фото: соцсети
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Майор-пограничник из Сызрани ищет потерянную медаль. Неприятность приключилась с мужчиной 28 мая, в профессиональный праздник – День пограничника. Об этом сообщает «КТВ-Луч». Принарядившись в парадную форму со всеми наградами, мужчина шел по двору школы №4. В том числе к кителю была прикреплена медаль «За отличие в военной службе». Однако придя домой, пограничник обнаружил, что заслуженная награда пропала – возможно, виной всему стала некстати расстегнувшаяся застежка.

Чуть позже в одном из сызранских сообществ в соцсети была выложена фотография утерянной награды.

- Медаль лежит на спортивной площадке, на железной перекладине, - написали очевидцы.

Майор поспешил туда, но на указанном месте пропажу не обнаружил. Семья военного очень переживает из-за потери: мужчина отдал военной службе немало лет, охранял границы с Киргизией, такжикскую границу с Афганистаном, участвовал в военных действиях в Чечне, и награду заслужил годами безупречной службы. Все, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону 8-917-167-08-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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