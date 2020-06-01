«В приоритете забота о здоровье сотрудников»: «Балтика-Самара» ввела усиленные меры защиты персонала

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:05:19+03:00

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Предприятия «Балтики», внесенные в перечень системообразующих организаций страны, продолжают работать даже в период пандемии COVID-19. Поэтому сейчас особое внимание уделяют защите сотрудников. Вместе с остальными предприятиями пивоваренной компании «Балтика» завод «Балтика-Самара» внедрил дополнительные меры безопасности для работников. Всех, кто может выполнять свою работу из дома, перевели на удаленку. Им предоставили необходимую технику и обеспечили корпоративной мобильной связью. На заводе «Балтика-Самара» введен постоянный медицинский контроль, персонал обеспечили одноразовыми масками и перчатками, а также антисептиком для обработки рук. Во всех цехах установлены диспенсеры с дезинфицирующей жидкостью. Каждая смена начинается с проверки самочувствия.

- Забота о здоровье и безопасности сотрудников – один из важнейших приоритетов нашей компании. Особенно эта забота нужна сейчас, когда мир столкнулся с беспрецедентным вызовом в виде пандемии COVID-19. Дополнительные меры безопасности позволят не только поддерживать темпы производства и выполнять обязательства перед партнерами, но и, самое главное, эффективно защищать тех, чьими руками создается наша продукция, - отметил директор филиала «Балтика-Самара» Сергей Щекин.

Также изменен график уборки помещений общего пользования. Их обработку проводят каждые два часа. Появилось новое расписание в заводской столовой. Это позволило минимизировать число одновременно находящихся здесь людей. Увеличено расстояние между обеденными столами. На период пандемии на предприятии используют только одноразовую посуду. А для сотрудников службы продаж и логистики, контролирующих наличие продукции в магазинах, организован инструктаж по соблюдению мер безопасности.

Безопасность и сохранение здоровья сотрудников предприятия - одно из приоритетных направлений программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» − «НОЛЬ несчастных случаев». Для достижения этой цели компания закупает необходимые профилактические средства для снижения рисков заболевания и обеспечивает сотрудников специальной одеждой и обувью, каскетками и масками для работы в цехах и на складах предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU