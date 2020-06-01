В Самарской области мужчина задолжал свой дочери алиментов на 323 тысячи рублей
Представителям исполнительной власти Новокуйбышевска пришло решение суда в отношении местного жителя, согласно которому тот должен был выплачивать своей дочери четверть своего дохода. Однако гражданин долгое время игнорировал данное постановление. Не имея постоянного заработка, горе-отец накопил долг перед ребенком 323 тысячи рублей.
– Были направлены запросы в банки и кредитные организации. Выяснилось, что у мужчины имеется открытый счет. Пристав вынес постановление о списание необходимой суммы, – говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Самарской области.
Таким образом, 323 тысячи рублей поступили ребенку. Образовавшийся долг был погашен, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU