2020-06-01T08:17:06+03:00
Общество

В Самарской области мужчина задолжал свой дочери алиментов на 323 тысячи рублей

Судебным приставам пришлось арестовать счета горе-отца
Владислав КИРСАНОВ
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У мужчины имелся открытый счет, с которого списали необходимую суммуУ мужчины имелся открытый счет, с которого списали необходимую сумму
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Представителям исполнительной власти Новокуйбышевска пришло решение суда в отношении местного жителя, согласно которому тот должен был выплачивать своей дочери четверть своего дохода. Однако гражданин долгое время игнорировал данное постановление. Не имея постоянного заработка, горе-отец накопил долг перед ребенком 323 тысячи рублей.

– Были направлены запросы в банки и кредитные организации. Выяснилось, что у мужчины имеется открытый счет. Пристав вынес постановление о списание необходимой суммы, – говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Самарской области.

Таким образом, 323 тысячи рублей поступили ребенку. Образовавшийся долг был погашен, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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