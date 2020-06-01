2020-06-01T08:20:55+03:00
Новости компаний

Как цифровые технологии помогут сделать Самару комфортнее и безопаснее?

Это обсудили во время III научно-практической конференции «Самара цифровая»
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В конференции участвовали ученые из Бразилии и КитаяВ конференции участвовали ученые из Бразилии и КитаяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 28 мая, в Самарском государственном университете путей сообщения ученые, транспортники и представители власти обсудили, как повысить комфорт и безопасность городской среды и транспортной инфраструктуры мегаполисов. На этот раз III научно-практическая конференция «Самара цифровая» прошла в дистанционном формате.

В конференции участвовали ученые из Бразилии и Китая, самарские вузы, а также представители Куйбышевской железной дороги и Самарской губернской думы. Обсудили широкий круг вопросов, связанных с цифровой трансформацией городской инфраструктуры, развитием инновационных транспортно-логистических систем мегаполисов, а также цифровых сервисов в сфере услуг и на железнодорожном транспорте.

Так, в ходе пленарного заседания заведующий кафедрой «Прикладная математика, информатика и информационные системы» СамГУПС Андрей Тюгашев представил доклад «Искусственный интеллект - основа беспилотного транспорта будущего и «умных городов». Директор НИИ «Город» СамГУПС Дмитрий Камынин рассказал о цифровой трансформации компаний на основе продуктов рынков национальной технологический инициативы. А заведующий кафедрой «Менеджмент и логистика на транспорте» СамГУПС Валерий Хайтбаев рассказал о проекте «Грузовой каркас» для Самары, об оптимизации движения городского транспорта на основе моделирования транспортных потоков.

Проректор по науке и инновациям СамГУПС Максим Гаранин, представитель НОЦ «Инженерия будущего», рассказал о разработках членов консорциума вузов в интересах города.

После пленарного заседания около 100 участников продолжили работу в трех секциях: «Инновации для бизнеса», «Городская инфраструктура» и «Транспорт и логистика». Ученые рассмотрели вопросы цифровизации ЖКХ, моделирования транспортных потоков города, развития транспортно-логистических центров и транспортно-пересадочных узлов, а также возможности применения искусственного интеллекта в городской экосистеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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