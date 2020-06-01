В Тольятти мужчина и женщина организовали наркобизнес

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:46:08+03:00

В квартире задержанных нашли свертки с наркотиками Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Сотрудники полиции Тольятти задержали двоих местных жителей – 46-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Они подозреваются в покушении на сбыт наркотиков. В подъезде дома на проспекте Степана Разина граждане пытались спрятать 1,85 грамма мефедрона.

– В квартире, где проживали злоумышленники, был проведен обыск. Было изъято еще 12 грамм наркотиков. Кроме того, там же были обнаружены упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанные ранее были неоднократно судимы, в том числе за аналогичные преступления. По информации правоохранителей, они приобретали наркотики в интернете, чтобы в дальнейшем продать. Теперь стражи порядка занимаются каналом поставки запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU