В Тольятти мужчина и женщина организовали наркобизнес
Сотрудники полиции Тольятти задержали двоих местных жителей – 46-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Они подозреваются в покушении на сбыт наркотиков. В подъезде дома на проспекте Степана Разина граждане пытались спрятать 1,85 грамма мефедрона.
– В квартире, где проживали злоумышленники, был проведен обыск. Было изъято еще 12 грамм наркотиков. Кроме того, там же были обнаружены упаковочный материал, мобильные телефоны, банковские карты, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанные ранее были неоднократно судимы, в том числе за аналогичные преступления. По информации правоохранителей, они приобретали наркотики в интернете, чтобы в дальнейшем продать. Теперь стражи порядка занимаются каналом поставки запрещенных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU