В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали 59-летнего мужчину, который залез в частный дом
Сотрудники Росгвардии смогли задержать преступника, который проник в чужой частный дом, расположенный в Кинеле. Дежурный передал информацию патрулирующему экипажу о том, что в Товарном переулке сработала сигнализация.
– Уже через три минуты сотрудники вневедомственной охраны были на месте. Там удалось задержать подозреваемого – им оказался 59-летний житель Усть-Кинельского. Мужчина был передан следственно-оперативной группе, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU