В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали 59-летнего мужчину, который залез в частный дом

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:47:07+03:00

Ранее житель Усть-Кинельского уже был судим

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Сотрудники Росгвардии смогли задержать преступника, который проник в чужой частный дом, расположенный в Кинеле. Дежурный передал информацию патрулирующему экипажу о том, что в Товарном переулке сработала сигнализация.

– Уже через три минуты сотрудники вневедомственной охраны были на месте. Там удалось задержать подозреваемого – им оказался 59-летний житель Усть-Кинельского. Мужчина был передан следственно-оперативной группе, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU