2020-06-01T09:34:21+03:00
Общество

Юные самарцы могут нарисовать парк мечты и стать частью выставки под открытым небом

Для этого нужно стать участником конкурса и выйти в его финалисты
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре запускают детский конкурс рисунков на тему "Парк моей мечты"В Самаре запускают детский конкурс рисунков на тему "Парк моей мечты"
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В Самаре стартует конкурс детских рисунков на тему «Парк моей мечты». Это совместный проект Радио Дача и МП «Парки Самары». Принять участие в нем смогут дети от 7 до 12 лет.

Рисунки можно выполнять в любой технике и с помощью любых инструментов - карандашей, гуаши, акварели. Лист должен быть формата А4. Работы с изображением парка мечты нужно разместить с 1 по 30 июня в специальном альбоме группы Радио Дача в соцсети ВКонтакте, а также сделать репост к себе на страницу.

С 1 по 10 июля жюри конкурса выберет 20 лучших рисунков. Их представят на выставке в парке имени Юрия Гагарина возле колеса обозрения. Экспозиция продлится до конца лета. Также финалисты конкурса получат подарки от Радио Дача и партнеров проекта. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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