В Тольятти «Калина» сшибла молодого велосипедиста

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:25:29+03:00

Он двигался по двору, автомобиль не уступил дорогу

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Вчера, 31 мая, в Тольятти произошло ДТП. Утром во дворе дома на Автозаводском шоссе «Гранта», за рулем которой был 68-летний мужчина, не уступила дорогу велосипеду. В результате произошло столкновение.

– 18-летний молодой человек пострадал. Ему было назначено амбулаторное лечение. По данным правоохранителей, водитель машины в момент ДТП был в трезвом состоянии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU