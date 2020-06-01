В Тольятти «Калина» сшибла молодого велосипедиста
Вчера, 31 мая, в Тольятти произошло ДТП. Утром во дворе дома на Автозаводском шоссе «Гранта», за рулем которой был 68-летний мужчина, не уступила дорогу велосипеду. В результате произошло столкновение.
– 18-летний молодой человек пострадал. Ему было назначено амбулаторное лечение. По данным правоохранителей, водитель машины в момент ДТП был в трезвом состоянии. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники органов внутренних дел напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU