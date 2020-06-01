В нацпарке «Самарская Лука» за 10 дней в ДТП погибли два лося
Представители национального парка «Самарская Лука» рассказали о двух трагических случаях, которые произошли на территории заповедника. В обоих из них погибли молодые лоси. В первом случае в ДТП попал водитель грузовика. Он наехал на животное в темное время суток. Ему необходимо будет возместить ущерб в размере 80 тысяч рублей.
– На днях случилось второе происшествие. 29 мая в районе Тольяттинской птицефабрики неизвестный водитель сбил лося и скрылся с места ДТП. Сейчас проводится проверка и поиск участника аварии, – говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными и осторожными на всех участках дороги. В это время года молодые лоси часто выходят из-под опеки матери и мигрируют. Как правило, животные пересекают дорогу в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU