2020-06-01T12:26:43+03:00
Общество

Самарцы могут подарить детям-сиротам подписку на газеты и журналы

Сделать они это могут со скидкой в рамках акции «Дерево добра» во время Всероссийской декады подписки
Ольга НОВИКОВА
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Подарить газеты и журналы можно и соцучреждениям, и библиотекамПодарить газеты и журналы можно и соцучреждениям, и библиотекамФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарцы могут подарить детям-сиротам подписку на газеты и журналы. Такую возможность они получили в рамках акции «Дерево добра». А во время стартовавшей с 1 июня Всероссийской декады подписки сделать это можно со скидкой.

- 1 июня, в День защиты детей, стартует Всероссийская декада подписки, в рамках которой жители Самарской области могут оформить подписку на печатные издания со скидкой до 15%. Декада длится с 1 до 10 июня, а скидки действуют в том числе на некоторые детские печатные издания, - рассказал заместитель руководителя по почтовому бизнесу УФПС Самарской области Алексей Соловьев.

Он подчеркнул, что чтение играет важную роль в развитии ребенка даже в век гаджетов, но возможность оформить подписку на печатные издания есть не у всех детских учреждений. И здесь будет очень кстати помощь неравнодушных самарцев. Акция «Дерево добра» идет уже шесть лет и успела завоевать популярность у жителей региона. Только с начала 2020 года в рамках акции были оформлены 1084 абонемента на периодические издания благодаря неравнодушию самарцев во 2 полугодии 2020. Дети из центра помощи «Иволга» смогут читать детский игровой журнал «Бумеранг», газету по детской безопасности «Добрая дорога детства», журнал «Каникулы с золотой антилопой», журнал головоломок «Мегамозг». Подросткам из центра «Ровесник» подарили подписку на «Мир техники для детей», «В мире животных», «Библиополе», «Кентавр. Исторический бестселлер», «Мне 15» и др. А малышам из ГКУЗ СО «Солнышко» - познавательные журналы «Зайкина школа», «Шишкин лес» и «Волшебный светлячок».

В режиме онлайн в Самарской области подписку можно подарить Детскому дому № 10 (Тольятти), Детскому дому № 3 (Самара), МБУК «Объединение детских библиотек» (Тольятти), Централизованной библиотечной системе (Отрадный), Кошкинской центральной детской библиотеке, Межпоселенческой детской библиотеке Волжского района, Централизованной системе детских библиотек (Самара) и другим учреждениям. Кстати, подарить подписку в рамках этой акции можно не только детям, но и одиноким пенсионерам и пожилым людям, живущим в соцучреждениях.

Присоединиться к акции онлайн можно на сайте podpiska.pochta.ru/derevo-dobra, в мобильном приложении или в отделениях «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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