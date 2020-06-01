2020-06-01T16:52:45+03:00
Общество

В Самарской области запустили проект «ПРОкачайЛЕТО63»

Школьники региона смогут разнообразить свой досуг, оставаясь дома
Егор ТКАЧЕНКО
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Занятия будут организованы до 30 июня с применением дистанционных технологий ФОТО: Правительство Самарской областиЗанятия будут организованы до 30 июня с применением дистанционных технологий ФОТО: Правительство Самарской области
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Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Символично, что именно в этот день в Самарской области запустили новый масштабный проект «ПРОкачайЛЕТО63». Правительство региона приняло решение запустить досуг для всех школьников губернии. Будут запущены «профильные смены» во всех организациях допобразования, которые будут работать дистанционно до 30 июня.

– На сайтах образовательных учреждений школьники региона смогут узнать, какие навыки и по какому расписанию они могут «прокачать». Все занятия бесплатные. За месяц в регионе пройдет более 1000 смен. Тех, кто за лето сможет получить больше всего навыков и пройти большее количество курсов, ждет специальный диплом для личного портфолио, – говорится в сообщении правительства региона.

Старт проекту сегодня дал губернатор Дмитрий Азаров. Он в рамках визита в сызранский лицей имени Героя Советского Союза Викулова провел онлайн-включения со школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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