2020-06-01T17:03:24+03:00
Общество

Фильм о проблемах современного образования вышел в России в День защиты детей

Он адресован школьникам, а также родителям и педагогам как попытка откровенного разговора с подрастающим поколением о том, как понять свое предназначение и начать действовать
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Кадр из фильма "Профессии будущего"Кадр из фильма "Профессии будущего"
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В День защиты детей в России прошла премьера документального фильма «Профессии будущего». Его главные герои - пятерка талантливых старшеклассников, которые уже успели, несмотря на юный возраст, разработать уникальные технологии: зарядку для телефона от тепла тела человека, биоморфного робота, компьютерное зрение на основе нейронной сети, финансового бота-ассистента, дрона для электросетей, помощника для сдачи ЕГЭ и многое другое.

Еще одним героем фильма стал искусственный интеллект, который передает зрителю дополнительную информацию о героях и их работах.

- Этот фильм – результат творчества молодого, сильного и креативного поколения ребят, которым хватает смелости быть интеллигентными, современными, стильными и патриотичными одновременно. Фильм про будущее, про нас, про наших младших, про нашу страну. Там много вопросов, много мыслей, которые заставляют задуматься и дают инсайты для подростков и молодежи, - рассказал Михаил Чурбанов, продюсер фильма, генеральный директор Свердловской киностудии.

На закрытых показах фильм «Профессии будущего» посмотрели более 28 000 школьников из 70 регионов страны. В анонимном анкетировании участвовали 5 426 подростков и 463 педагога. 88,52% школьников ответили, что картина им понравилась, они назвали ее полезной, 76% сказали, что фильм мотивирует и заставляет задуматься.

Профессии будущего - ФИЛЬМ - премьера на официальном канале.Будущее наступило. Во всяком случае у героев фильма Профессии будущего , хотя им всего 16-17 лет. Они уже разрабатывают искусственный интеллект, проектируют роботов, придумывают зарядку для телефона от тепла тела человека, готовятся покорять космос, запускают IT-старт-апы и меняют мир уже сейчас. Что их мотивирует? О чём они мечтают? Где они окажутся и готовы ли к будущему вы сами? Устраивайтесь перед экраном поудобнее и смотрите Профессии будущего . Премьера в сети Интернет состоялась 01 июня в Международный день защиты детей. Разработку и производство кинопроекта осуществили Свердловская киностудия и Студия АРТ-продакшен, режиссер Татьяна Третьякова, продюсер Михаил Чурбанов. Сайт проекта: профессии-будущего.рф Скоро выйдут серии эксклюзивных интервью героев проекта из материалов, не вошедших в фильм. Не пропустите! #профессиибудущего #фильмпрофессиибудущего #цифровойурок #мотивирующиецифровыеуроки

ИСТОЧНИК KP.RU

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