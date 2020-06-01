2020-06-01T21:22:47+03:00
Происшествия

Следователи рассказали о новых преступлениях бывшего замначальника Куйбышевской железной дороги

Дмитрия Атякина обвиняют в целой серии коррупционных преступлений, по версии следствия, он требовал деньги с бизнесменов
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжается
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Дмитрий Атякин, раньше работавший первым заместителем начальника Куйбышевской железной дороги, стал фигурантом очередных уголовных дел коррупционной направленности. Ему вменяют получение взяток в крупном и особо крупном размерах.

- В июне 2018 году подозреваемый потребовал от индивидуальных предпринимателей деньги в качестве взятки за общее покровительство в осуществлении коммерческой деятельности, связанной с оказанием услуг по маневровой работе на путях необщего пользования, - делятся своей версией следователи Приволжского СУ на транспорте СК.

Бизнесмены, понимая, что высокопоставленный железнодорожник может помещать им в работе, согласились с его требованиями. Фигурант, как считают правоохранители, получил от них 5 500 000 рублей.

Также правоохранители полагают, что в 2018 и 2019 годах предприниматели за общее покровительство оплачивали услуги электроснабжения в "имении", где жил Атякин. Как уже писали журналисты "КП-Самара", на это коммерсанты потратили более 290 000 рублей.

Напомним, Дмитрия Атякина уволили с занимаемой должности. На его имущество наложен арест. Мужчину, который сегодня находится под стражей, задержали сотрудники ФСБ в октябре прошлого года по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.

Задержание высокопоставленного железнодорожника в Самаре.

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В уголовном деле Дмитрия Атякина появились новые эпизоды, связанные с коррупцией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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