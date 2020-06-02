2020-06-02T21:44:08+03:00
Общество

В Самаре Волгарь и Фрунзенский мост свяжут новой дорогой

Срок завершения всех работ на развязке датирован ноябрем 2022 года
Владислав КИРСАНОВ
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Схема строительства согласована с ГИБДД ФОТО: Правительство Самарской областиСхема строительства согласована с ГИБДД ФОТО: Правительство Самарской области
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В Самаре продолжается строительство второго этапа Фрунзенского моста. По многочисленным просьбам жителей разработана схема примыкания улицы Казачьей к строящейся шестиполосной дороге от Шоссейной до выезда из города.

– Эта дорога обеспечит выезд в направлении моста со стороны Волгаря. Там появится трехполосный участок. Схема согласована с ГИБДД по Самарской области, – сообщает правительство региона.

Напомним, на втором этапе строительства появится 4-6 полосная дорога на участке 7,8 км. Она будет включать в себя две транспортные развязки в разных уровнях, а также путепровод через железнодорожные пути. Срок завершения работ датирован ноябрем 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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