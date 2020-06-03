Самарцам рассказали, когда в городе заработают фонтаны
Администрация Самары рассказала, когда в городе заработают фонтаны. Отметим, всего их в столице региона 40 штук. Ввод в работу планируется после снятия ограничительных мер и режима повышенной готовности в Самарской области.
– Сейчас необходимо дождаться снятия мер. После этого можно начинать пуско-наладочные работы на водных объектах. Они отремонтированы, – сообщили власти города.
Также организации, обслуживающие объекты массового посещения, попросили регулярно проводить дезинфекцию. Планируется продолжить обработку дорог, парков, скверов, общественных пространств, детских площадок, подъездов домов.
ИСТОЧНИК KP.RU