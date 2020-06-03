Самарцам рассказали, когда в городе заработают фонтаны

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:29:27+03:00

Сейчас на них завершены все подготовительные работы

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Администрация Самары рассказала, когда в городе заработают фонтаны. Отметим, всего их в столице региона 40 штук. Ввод в работу планируется после снятия ограничительных мер и режима повышенной готовности в Самарской области.

– Сейчас необходимо дождаться снятия мер. После этого можно начинать пуско-наладочные работы на водных объектах. Они отремонтированы, – сообщили власти города.

Также организации, обслуживающие объекты массового посещения, попросили регулярно проводить дезинфекцию. Планируется продолжить обработку дорог, парков, скверов, общественных пространств, детских площадок, подъездов домов.

ИСТОЧНИК KP.RU